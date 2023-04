Für einen guten Zweck: UFC-Star Conor McGregor unterstützt Fußballklub von Ryan Reynolds!

Noch mehr Prominenz beim AFC Wrexham! Conor McGregor (34) verbündet sich für eine wohltätige Aktion mit dem walisischen Verein. © AFP/Patrick T. Fallon

Wie "The Notorious" am Sonntag auf Twitter verkündete, wird er sein hauseigenes "Forged Stout" - ein dunkles Bier - vor dem Racecourse Ground des "absolut magischen" Klubs verkaufen.

Die Einnahmen sollen anschließend an die Wohltätigkeitsorganisation "Your Space" gehen, die sich für Kinder mit Autismus einsetzt und von AFC-Stürmer Paul Mullin (28) dabei unterstützt wird.

Stattfinden wird die Verkostung für den guten Zweck schon am Dienstag vor dem Heimspiel von Wrexham gegen Yeovil Town.

Der im November 2020 von den beiden Hollywood-Stars Ryan Reynolds (46, "Deadpool") und Rob McElhenney (46, "It's Always Sunny in Philadelphia") übernommene Verein kämpft derzeit um den Aufstieg in die viertklassige League Two und dem damit verbundenen Einzug in den englischen Profifußball.

Drei Spieltage vor Saisonende befindet sich der AFC mit 104 Punkten an der Spitze der Tabelle, Verfolger Notts County hat jedoch nur einen Zähler weniger auf dem Konto.