Nach zwei Jahren Beziehung: Uwe Herrmann ist wieder Single!

Dresden - Ihre Liebesgeschichte begann so romantisch … Doch nach rund zwei Jahren Partnerschaft ist alles aus zwischen Uwe Herrmann (63) und Susann Hübel (37)!

Zwei Jahre waren Uwe Herrmann (63) und Susann Hübel (37) ein Paar. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Uwe Herrmann (2)

Die Trennungsnachricht hat der Braut- und Festmodenprofi gegenüber TAG24 persönlich bestätigt: "Ich bin wieder Single." Die 37-Jährige zog schon im Dezember aus Uwes Haus aus.

Als Grund nannte der aus der beliebten VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" bekannte Brautmodenausstatter die zu unterschiedlichen Lebensstile und Arbeitszeiten: "Wenn ich gearbeitet habe, hatte Susann Feierabend und umgekehrt. Wir hatten einfach zu wenig Zeit füreinander, haben uns zu selten gesehen."

Weiter erklärt er: "Es war nicht der Generationskonflikt oder der Altersunterschied, wie man vermuten könnte."

Da Uwe ein bekannter TV-Star ist, soll zudem auch die Privatsphäre des Paars darunter gelitten haben. Das Treffen auf fotowütige Fans oder sogar schwärmende Frauen soll die Beziehung ebenfalls belastet haben. Eifersucht sei zwar nicht im Spiel gewesen, aber die ständige Beobachtung in der Öffentlichkeit habe der Sächsin zugesetzt.

Einen Rosenkrieg gebe es zwischen den beiden nicht, wie der charismatische Dresdner sagt. Die Trennung sei einvernehmlich gewesen. Statt sich zu ignorieren, stünde das Ex-Paar weiterhin in Kontakt.