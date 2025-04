Uwe Herrmann verschafft sich Vorteil im Duell: "Ist das legal?"

Dresden - Wer wird Nadine (24) mit einem Brautkleid glücklich machen? In "Zwischen Tüll und Tränen - Das Duell" treten diesmal Manuela Kriewen (45) und Uwe Herrmann (62) gegeneinander an. Der Brautmodenpapst zeigt sich siegessicher: "Ich habe zehn Götter auf meiner Seite".

Im Duell bei "Zwischen Tüll und Tränen": Manuela Kriewen (45) gegen Uwe Herrmann (62). © Screenshot/RTL+

Damit meint der 62-Jährige seine Kleider, die alle Namen von Göttern tragen, und die er der angehenden Braut vorstellen möchte. Nadine wünscht sich eine weite A-Linie mit 3D-Spitze, einem freizügigen Rücken und einem nicht zu tief ausgeschnittenen Dekolleté. Zudem sollte ihre Traumrobe eher extravagant und nicht zu sexy sein.

"Die Ausstatter werden es schwer haben. Ich weiß schon, was ich will, aber irgendwie auch nicht so ganz", so die 24-Jährige ambivalent. Uwe hofft beim Duell auf himmlische Hilfe: "Wir gehen heute den Weg der göttlichen Liebe." Ob er sich da mal nicht verschätzt?

Nadine startet mit ihrem Favoriten-Ausstatter Uwe Herrmann. Drei Kleider darf die Krankenpflegerin anprobieren. In der ersten Runde entscheidet sie sich für eine Robe, welche eigentlich gar nicht ihrer Vorstellung entspricht. Der gewitzte Dresdner bemerkt die Unsicherheit der Braut und lenkt ihre Aufmerksamkeit auf eine andere A-Linie.

Der Trick funktioniert und Nadine wählt schließlich das von Uwe empfohlene Kleid. "Jetzt hat er gesehen, dass sie zwei Kleider haben möchte. Ist das legal?", zittert Kontrahentin Manuela.