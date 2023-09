Kundin überfordert Uwe Herrmann: "Das macht mir ein bisschen Angst"

Normalerweise kommen angehende Bräute überwiegend mit weiblicher Unterstützung in den Brautmodeladen. Anders ist es bei Mandy Baumann. Die 30-Jährige hat gleich drei Männer an ihrer Seite, darunter ihr Verlobter Alex (32), welche sie bei der Kleiderwahl beraten sollen.

Uwe Herrmann hat es mal wieder geschafft und konnte eine Braut von einem seiner Kleider überzeugen. © Screenshot/Vox

In die Auswahl schaffen es lediglich Fit-and-Flare-Kleider - so wie es sich Mandy vorgestellt hat. Die Schwarzenbergerin ist allerdings nicht ganz so zufrieden was den Sexyness-Faktor betrifft: "Ich hab mir ein bisschen noch mehr vorgestellt."

Dementsprechend fad fällt auch die Reaktion auf die erste Robe aus. Es fehlen die gewünschten Cut-outs. Uwe Herrmann legt deshalb beim nächsten Kleid noch eine Schippe drauf. Das macht sich auch bei der angehenden Braut bemerkbar. Die Augen der Erzieherin leuchten und auch ihre drei Berater geben ihr "Okay".

Trotzdem schlüpft Mandy noch ins dritte Kleid, welches sie auch "schön" findet. Am Ende fällt die Entscheidung für Robe Nummer 2. "Das ist mein Kleid!", freut sich die Blondine.

Wer Mandys Suche nach dem Traumkleid verfolgen möchte, sollte heute um 17 Uhr VOX einschalten oder kann die Folge schon jetzt auf RTL+ streamen.