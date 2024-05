Zwischen Tüll und Tränen: Janine stürzt Uwe Herrmann ins "Brautkleiderchaos"

"20 Jahre auf ein Kleid zu warten, das kann nervtötend sein (...) Manchmal ist man dann, wenn es so weit ist, komplett überfordert", wirft Uwe angespannt ein.

Die 37-Jährige wünscht sich ein Prinzessinnenkleid in A-Linie mit ganz viel Glitzer. "Uwe tut mir schon ein bisschen leid. Ich glaube, ich bin anstrengend", gibt die Braut zu bedenken. Und auch Uwe weiß, dass eine jahrelange Vorfreude auf ein bestimmtes Kleid schnell im "Brautkleiderchaos" enden kann.

Während Janine von einem roséfarbenen Cinderella-Kleid träumt, hat ihr Zukünftiger dafür kein Verständnis: "Stefan möchte gerne, dass ich in Weiß komme, so wie es sich gehört", berichtet Janine traurig.

"Er ist nicht aus der Tüte gekommen?", will Uwe genaue Details über den verspäteten Antrag wissen. Tatsächlich habe Stefan seine Freundin jahrelang mit ihrem Hochzeitswunsch aufgezogen und sich dann nach 20 gemeinsamen Jahren doch noch auf die Knie geworfen.

Uwe Herrmann braucht bei Janines Ansprüchen starke Nerven. © Screenshot: RTL+

Und bereits beim ersten Kleid wird deutlich: Janine hat sehr hohe Ansprüche. Die Träger zu breit, der Ausschnitt zu tief und der Rücken zu geschlossen: Uwe betrachtet das Geschehen wortlos und reibt sich verunsichert die behandschuhten Hände.

"Es ist ganz schön viel, viele Eindrücke, die man so kriegt", wirft Janine überfordert ein, während sie durch die endlosen Kleiderreihen marschiert. Als sie endlich ein passendes Brautkleid entdeckt, ist dieses ausgerechnet in der falschen Farbe: Rosa.

"Hast du deinen Mann jetzt gerade ein bisschen vergessen?", will Uwe scherzhaft wissen und Janine nickt. "Ich hab Stefan total ausgeblendet. Ist das schlimm?", fragt sie den Brautmodenpapst zögerlich. "Nö, so soll's sein", beruhigt er die 37-Jährige und freut sich, dass sie endlich etwas aussucht, das ihr selbst auch gefällt.

Als Janine im rosafarbenen Kleid aus der Umkleidekabine kommt, ist sie bereits vor dem Blick in den Spiegel am Weinen und weiß ganz genau: Das ist ihr Kleid, egal, was Stefan dazu sagt.