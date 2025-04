Trauer um Val Kilmer (†65): "Batman"-Star war jahrelang ans Bett gefesselt

"Batman Forever"-Star Val Kilmer ist verstorben. Der Tod kam für seine Angehörigen aber nicht überraschend. Der Schauspieler war lange ans Bett gefesselt.

Von Niklas Perband

Los Angeles (USA) - Der Schock sitzt immer noch tief! Am Dienstagabend (Ortszeit) wurde bekannt, dass "Top Gun"- und "Batman Forever"-Star Val Kilmer im Alter von 65 Jahren verstorben ist. Der Tod kam für seine Angehörigen aber alles andere als überraschend. Der Schauspieler war in den Jahren zuvor an sein Bett gefesselt.



Val Kilmer wurde 65 Jahre alt. (Archivbild) © dpa/AP | Mark Humphrey Wie seine Tochter Mercedes (33) gegenüber der New York Times bestätigte, erlag Kilmer einer Lungenentzündung. Der Hollywood-Star litt jahrelang unter seiner Krebserkrankung, verstarb am Dienstag in seinem Haus in Los Angeles. Sein letzter öffentlicher Auftritt liegt bereits sechs Jahre zurück. Seit 2019 verließ Kilmer sein Haus immer seltener. Wie das Promiportal TMZ nun berichtete, war er in den Jahren vor seinem Tod gar an sein Bett gefesselt. Der "Willow"-Darsteller war bereits vor vielen Jahren an Kehlkopfkrebs erkrankt, hatte den Krebs eigenen Angaben zufolge aber 2017 wieder besiegt. Doch laut TMZ entkräftete die Behandlung ihn so sehr, dass der 65-Jährige das Ende seines Lebens völlig erschöpft im Bett verbringen musste. Promis & Stars "Ich will, dass es jetzt anfängt": Das ist der Baby-Stand bei DSDS-Star Katharina Eisenblut Einen Krebsrückfall soll Kilmer allerdings nicht erlitten haben, sein Zustand wurde dennoch immer schlimmer, sodass sein Körper sich nicht mehr gegen die Lungenentzündung wehren konnte. Seine Familie wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte.

Familie und Freunde konnten sich von Val Kilmer verabschieden