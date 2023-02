Valentina Pahde mit heißem Valentins-Gruß: "Erstes Bild vom Playboy-Shooting?"

Valentina Pahde verzückt ihre Fans gern mit sexy Urlaubsfotos. © Screenshot/Instagram/valentinapahde (Bildmontage)

"Happy Valentine's Day! Love yourself to the fullest!!!", also "Liebt Euch selbst in vollen Zügen", forderte die Schauspielerin, die sich gerade eine XXL-Pause bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gönnt, ihre Follower auf.

Und der Beitrag kam bei ihren Promi-Kollegen gut an. "Ich brauch auch son Bild... gute Inspo!", meinte TikTok-Star und DJ Clemens Brock (28) und "Was ein mega Bild", stellte Schauspielkollege Alexander Schäfer (42) fest. Apropos Kollege: GZSZ-Star Lennart Borchert (23) fehlten bei dem Anblick gänzlich die Worte: "Ähhhh 🤯".

Natürlich sorgte der heiße Schnappschuss auch bei ihren weniger prominenten Fans für Schnappatmung. "Tolles Foto - tolle Frau!" oder "Mein Herz rast" und "Sehr cooles Foto einer wunderschönen Frau", jubelte ihre Community in der Kommentarspalte. (Rechtschreibung aller Zitate übernommen)

Dazu regnete es wie üblich Herzen, Flammen und verliebte Emojis von allen Seiten.

Ein User nahm sogar an, dass sich Valentina für ein bekanntes Erotik-Magazin ablichten ließ: "Das erste Bild vom Playboy-Shooting?", fragte er frech. Wohl eher nicht, denn Valentina Pahde hat eigentlich nicht vor, sich für das Hasen-Magazin nackig zu machen.