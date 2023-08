Verlobung! Serkan Yavuz geht vor Samira auf die Knie, seine Rosenkrieg-Ex reagiert sofort

Den Tränen nahe schließt die brünette Beauty ihren Liebsten in die Arme und besiegelt ihr Glück mit einem innigen Kuss.

Als Serkan vor ihr kniend die kleine schwarze Ringschachtel aufklappt, kann Samira nicht mehr an sich halten. Jauchzend legt sie einen kleinen Freudentanz hin, um sich dann völlig überwältigt die Hände vors Gesicht zu schlagen. Eindeutiger könnte ein "Ja, ich will dich heiraten" wohl gar nicht aussehen.

Den großen Moment gibt es in einem Instagram-Reel, welches die beiden Influencer jüngst auf ihren Profilen geteilt haben, zu sehen.

Serkan ist am Sandstrand von Mykonos vor beeindruckender Kulisse vor Samira auf die Knie gefallen, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen.

Samira sagt Ja und präsentiert stolz ihren Verlobungsring. © Montage: Instagram/Screenshot/Serkan Yavuz

Stolz präsentiert Samira in den Reel ihren Verlobungsring am Finger: ein funkelnder Stein - mutmaßlich ein Diamant - an einem schlichten goldenen Band.

"Ich wünschte, ich könnte euch beschreiben, wie schön diese vier Tage waren", meldete sie sich kurz darauf in einer Story bei ihren rund 236.000 Followern. Nicht nur dieser Moment, sondern der ganze Griechenland-Trip sei für sie der Antrag gewesen. "Bin einfach ultra happy."

Serkan gestand derweil in einer eigenen Story, dass ihm vor dem Antrag "so dermaßen die Pumpe" gegangen sei. Am Ende wurde sein Mut jedoch belohnt. "Wir sind überwältigt und einfach nur glücklich."

Unter dem Verlobungsvideo sammelten sich in Windeseile die ersten Glückwünsche. Auch Promi-Kollegen des "Bachelor in Paradiese"-Traumpaars überschlugen sich förmlich mit lieben Kommentaren.

Neben zahlreichen Realitystars wie Yeliz Koc (29), Jenny Elvers (51), Danni Büchner (45) und Sharon Battiste (31), gratulierten auch die RTLZWEI-Mitarbeiter über den offiziellen "Kampf der Realitystars"-Kanal: "Noch ein riesiger Gewinn! Nur das Beste für euch und herzlichen Glückwunsch!"