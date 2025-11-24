Es geht um sehr viel Geld: Verona Pooth plötzlich wegen Honorar-Streit vor Gericht

Düsseldorf/Hamburg - Verona Pooth will ihr Geld: Ein geplatzter Deal mit Schuh-Investor Bolko Kissling wird jetzt vor dem Hamburger Landgericht verhandelt. Die Vorwürfe sind heftig!

Verona Pooth (57) hat Ärger mit einem ehemaligen Geschäftspartner: Es geht um ausstehende Honorare im sechsstelligen Bereich. © Thomas Banneyer/dpa

Im Sommer 2024 schloss die 57-jährige Werbeikone mit Kisslings "Sneak Avenue GmbH" einen Lizenz-Vertrag. 800.000 Euro plus bis zu neun Prozent Umsatzbeteiligung wurden der gebürtigen Bolivianerin darin zugesichert.

Dafür sollte Pooth zwei Jahre lang mit ihrem Gesicht für neue Mode-Kollektionen werben sowie Glanz und Glamour in die Kampagnen bringen. Kurz darauf flog die Zweifach-Mama dann für ein Fotoshooting nach München.

"Bis nachts um 1 Uhr habe ich Sachen angezogen, wurde fotografiert", erinnert sich Pooth gegenüber der "Bild". Im November 2024 wurden "Verona's Favourites" im Hamburger Görtz-Stammhaus dann offiziell vorgestellt.

Es folgten diverse Werbemaßnahmen in den Filialen und auf Social Media. "Ein Plakat von mir war sogar vier Meter groß", betont die TV-Bekanntheit, um den Aufwand rund um den vermeintlichen Mega-Deal noch einmal zu untermauern.

Zum Jahreswechsel war eine zweite Kollektion geplant - mit Veronas Ideen. Doch plötzlich brach die Kommunikation zu ihrem Geschäftspartner ab. Sie sagt: "Ich habe Herrn Kissling etliche Nachrichten geschickt. Keine Reaktion. Ich stand die ganze Zeit bereit."