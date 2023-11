Verona Pooth blamiert Sohn und Mann bei Lesung in Düsseldorf: "Roccolito ist unser Haustier"

Düsseldorf - Verona Pooth (55) ist zurzeit auf großer Lesetour in unterschiedlichen Städten unterwegs, um ihr Buch "Die Super-Milf" zu promoten. Bei einer Lesung in Düsseldorf , bei der auch Mann und Sohn anwesend waren, sorgte die Autorin jüngst jedoch nicht mit ihrem Werk für Aufsehen!

Franjo (54) und Verona Pooth (55) sind seit vielen Jahren glücklich verheiratet. © Instagram/verona.pooth

Die Lesung der Werbeikone fand in dieser Woche in ihrer Heimatstadt Düsseldorf statt - und es war ein besonderer Abend für Verona.



Denn während Ruth Moschner (47) durch den Abend führte, wurde nicht nur über das Buch der gebürtigen Bolivianerin gesprochen, sondern auch über die Familie. Und die war zur Unterstützung gleich mit vor Ort.

In ihrer Instagram-Story hatte Verona ihren rund 633.000 Followern ein paar Einblicke in den Abend geliefert und gezeigt, dass in der ersten Reihe neben Ehemann Franjo Pooth (54) unter anderem auch Söhnchen Rocco (12) und dessen Cousine Platz genommen hatten.

Verona saß währenddessen auf der Bühne und schwärmte gerade von Sohn San Diego (20), der inzwischen ein richtiger Mann sei und bekanntlich in den USA lebt, als sie auch auf ihren Jüngsten zu sprechen kam.

"Aber ich hab ja noch den Kleinen, den Roccolito, unser Haustier", so die schöne Brünette. Wie war das bitte?