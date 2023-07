Verona Pooth lässt Sohn Rocco abblitzen: "Nur, wenn du lieb bist"

Aber der Zwölfjährige gab nicht auf und deswegen stellte die gebürtige Bolivianerin ihrem Sprössling das Eis in Aussicht.

Im Hintergrund hörte man den zwölfjährigen Roccolito quengeln. Denn er wollte auch noch was von der Kaltspeise haben. "Bitte, Mama, einmal. Bitte lass mich doch auch mal. Du kannst das doch nicht einfach aufessen", doch das "Blubb"-Werbegesicht bleib standhaft und ließ ihren Sohn zunächst abblitzen.

"Mama, gib mir jetzt das Eis", nörgelte Rocco weiter. Und so gab Verona dann auch nach: "Ich gebe dir wieder was zurück, aber nur, wenn du lieb bist."

Deshalb fragte sie ihren Sprössling: "Bist du lieb?" Und da der Zwölfjährige das Eis unbedingt haben wollte, gab er nach und antwortete mit "Ja".

Erst vor etwas mehr als einem Monat feierte Rocco seinen zwölften Geburtstag. Dafür hatten seine Mama und ihr Mann Franjo (53) all seine Freunde eingeladen. In einem Erlebnis-Center in Köln, das Paintball für Kinder anbietet, gab es dann eine große Sause.

Zuvor wurde der jüngste Pooth-Sprössling im heimischen Wohnzimmer mit bunten Helium-Luftballons und einer Torte überrascht, die für große Augen sorgte.