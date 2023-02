Verona Pooth: Nach einem Anruf schmeißt sie all ihre Pläne über den Haufen

Verona Pooth (54) meldet sich aus dem Österreich-Urlaub bei ihren Fans. © Montage: Instagram/Screenshot/Verona Pooth

Die Werbe-Ikone lässt es sich zurzeit noch so richtig in einem 5-Sterne-Wellnessresort in Kitzbühel gutgehen und genießt die Familien-Zeit mit ihrem Göttergatten Franjo (53) und Söhnchen Rocco (11).

"Ich muss sagen, das ist einfach traumhaft hier", schwärmte die Meerbuscherin jüngst in einer Instagram-Story vor der beeindruckenden Kulisse der Tiroler Berge. Die Gipfel waren weiß verschneit, doch Verona trug nicht viel mehr als eine Mütze und einen hellgrünen Crop-Pulli.

"Es ist kein bisschen kalt", vermeldete die Luxus-Lady auf dem Weg zu ihrer nächsten Sporteinheit. Schon bald wird sie sich jedoch von dem eleganten Wintersportort verabschieden müssen.

"Jetzt hab' ich grad einen Anruf gekriegt...", verriet Verona verheißungsvoll. "Eigentlich wollte ich am Samstag nach Hause fahren und jetzt fliege ich nach Mailand - wenn alles gut geht."

Wer sich am anderen Ende der Leitung befand und was genau gesagt wurde, erläuterte sie nicht. So ganz durchdacht scheint der spontane Destinationswechsel aber offenbar nicht zu sein. Sie würde gerade noch auf ihr Ticket warten, deutete die Globetrotterin, die erst kürzlich bei der Eröffnung eines Luxus-Resorts in Dubai zu Gast war, an.