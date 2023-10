Verona Pooth offen wie nie: Werbe-Ikone verrät Detail über ihre Ehe

Düsseldorf - Seit 2004 ist Verona Pooth (55) mit dem deutschen Unternehmer Franjo (54) verheiratet. Zusammen bekam das Paar die beiden Kinder San Diego (20) und Rocco Ernesto (12). Jetzt hat die Werbe-Ikone verraten, was das Einzige ist, das sie und ihren Ehemann trennen kann.

Zudem sei der 54-Jährige "die Liebe ihres Lebens", wie sie zugibt. Auch deshalb haben Franjo und Verona in diesem Jahr zum zweiten Mal geheiratet.

Nachdem ihre erste Ehe mit Pop-Titan Dieter Bohlen (69) krachend gescheitert war, fand die gebürtige Bolivianerin in dem 54-Jährigen aus Meerbusch die Liebe ihres Lebens.

Die Werbe-Ikone hat ihr eigenes Buch herausgebracht. © Arne Dedert/dpa

Die TV-Persönlichkeit verriet in dem Interview zudem auch, was sie an Männern besonders wichtig finde. Sie lege viel Wert auf Treue, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ein lieber Mann mache Verona eher glücklich als ein Badboy.

Erst kürzlich feierten Verona und Franjo ihren 19. Hochzeitstag. Dafür hatten sie keine Kosten gescheut und zelebrierten das Ehe-Jubiläum in einem romantischen Liebesurlaub auf den Malediven.

Beinahe jährlich reisen der Unternehmer und die zweifache Mutter auf die Insel, um einige unbeschwerte Tage in Zweisamkeit zu genießen.

Nicht dabei waren ihre beiden Kinder, denn einmal im Jahr gönnen sich die 55-Jährige und ihr Liebster eine Pärchen-Reise ganz ohne die beiden.