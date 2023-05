Verona Pooth turtelt mit Franjo und straft Kritiker Lügen

Meerbusch – Unfassbare 19 Jahre ist ihre Traumhochzeit inzwischen her, doch noch immer schweben Verona Pooth (55) und ihr Franjo (53) auf Wolke sieben. Nun sind süße Turtelfotos der Eheleute aufgetaucht, die auch ihre letzten Kritiker verstummen lassen dürften.

Verona Pooth (55) schmuste mit ihrem Ehemann Franjo (53) im Bett. © Montage: Instagram/Verona Pooth

"Love", schreibt Verona zu ihrem jüngsten Instagram-Beitrag, "Franjo & Verona, that never ending story". Dazu teilte sie zwei Selfies, auf denen Franjo und sie in Bademäntel eingewickelt dicht beieinander liegen.

Während der Unternehmer die Augen geschlossen hat und zu schlummern scheint, schmiegt Verona liebevoll den Kopf an die Schulter ihres Göttergatten und genießt den ruhigen Moment der Zweisamkeit offenbar in vollen Zügen.

"Liebe, Ehe, Glück, Familie", teilte Verona als Hashtags unter dem Schnappschuss, der bereits knapp 6000 Mal mit einem Herz markiert wurde. Und auch die Kommentarspalte quillt mit positiven Nachrichten über.

"Ein schönes Paar", schwärmen viele User über das Poothsche "Dreamteam".

Ein Fan erinnert sich jedoch noch gut an eine eher unschöne Episode der Liebesgeschichte von Verona und Franjo: "Was haben sich die Medien anfänglich das Maul zerrissen ..."