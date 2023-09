Verona Pooth von Franjo auf Privatinsel entführt: "Schatz, du bist ja doch romantisch"

Verona (55) und Franjo Pooth (54) verbringen einen traumhaften Liebesurlaub auf den Malediven. © Montage: Instagram/Screenshot/Verona Pooth

Verona und ihr "Toyboy", wie sie Franjo in ihrem letzten Instagram-Posting getauft hat, verbringen zurzeit einen traumhaften Liebesurlaub auf den Malediven.

Türkisfarbenes Wasser und malerischer Sandstrand so weit das Auge reicht - so lässt es sich aushalten. Doch als ob das nicht schon genug wäre, hatte Franjo für seine Göttergattin zudem noch eine ganz besondere Überraschung in petto.

"Ich bin gespannt, wo es heute hingeht", verkündete Verona offenbar noch völlig ahnungslos in einer Story. Zu diesem Zeitpunkt saßen die Luxus-Lady und ihr Mann in einer Art größerem Golfcart und wurden von einem Fahrer durch die idyllische Landschaft kutschiert.

Dabei schwankte Verona zwischen Staunen über ihre Umgebung und vorfreudigem Rätselraten. "Schatzilein, was hast du dir denn einfallen lassen?", überlegte die 55-Jährige, um kurz darauf den Sonnenuntergang überm Indischen Ozean zu erspähen und glücklich zu jauchzen: "Schatz, du bist ja doch romantisch!"

Franjo ließ sich derweil noch nicht in die Karten schauen, wohin der abendliche Trip ging. Als die Pooths jedoch in ein elegantes Speedboot kletterten, war das Ziel nicht mehr weit - eine kleine, ultra-exklusive Privatinsel!