Villa verkauft! TV-Star Verona Pooth verabschiedet sich endgültig aus Deutschland

Meerbusch - Zuletzt begeisterte Verona Pooth ihre Fans mit einem tief ausgeschnittenen roten Badeanzug am Strand, jetzt sorgt die 57-Jährige erneut für Schlagzeilen: Ihre Mega-Villa in Meerbusch ist vom Markt!

Verona Pooth (57) und Ehemann Franjo (56) haben ihre Luxusvilla in Meerbusch bei Düsseldorf erfolgreich verkauft. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Knapp zwei Monate lang stand das luxuriöse Anwesen in der Nähe von Düsseldorf zum Verkauf. Fast fünf Millionen Euro wollten die Pooths für das Zehn-Zimmer-Domizil (530 Quadratmeter) haben. Jetzt hat sich offenbar ein Käufer gefunden.

Das geht zumindest aus dem Online-Inserat des Luxusmaklers "Fohrer Immobilien Select" hervor, auf dem das Objekt inzwischen als vergeben gilt. In dem 1996 errichteten und vor zehn Jahren kernsanierte Haus hatte die Promi-Familie viele schöne Jahre verbracht.

Wer der neue Eigentümer der Immobilie ist und ob der gewünschte Kaufpreis tatsächlich erzielt wurde, ist nicht überliefert. Makler Michael Fohrer erklärte im Gespräch mit der "Rheinischen Post", er dürfe sich zu den Details nicht äußern.

Verona selbst oder ihr Ehemann Franjo (56) äußerten sich bislang ebenfalls nicht zu dem Deal. Auf Instagram schrieb die Werbeikone lediglich: "Einer meiner letzten Tage in Düsseldorf." In der Story posierte sie auf der berühmten Flaniermeile "Kö" und grüßte in die Kamera.