Völlig planlos: "The Voice"-Coaches Bill und Tom Kaulitz geben zu, keine Ahnung von der Show zu haben

Berlin - Kein Plan, was eigentlich abgeht: Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 33) geben vor ihrem ersten Treffen mit ihren Coaching-Kollegen zu, keine Ahnung von " The Voice of Germany " zu haben.

Auch hier verkünden die beiden nochmal offiziell, "Wir sind Coaches bei 'The Voice of Germany'."

Um sich die besten Talente in ihr Team zu holen, fahren die Zwillinge etwas fragwürdige Geschütze auf. Ihre Idee lautet: Bestechung.

"Was meint ihr, was wir euch alles schenken?", deutet Bill amüsiert an. "Dann gibt es Diamanten, Uhren, Autos", setzt er weiter fort. Auch grandiose Afterpartys und der echte "Rockstar-Lifestyle" stehen auf der Angebotsliste für die Kandidaten.

Die beiden Musiker sind jedoch davon überzeugt, dass sie bei den Kandidaten ganz vorne stehen. "Ich möchte ja meinen, dass alle in unser Team wollen", nimmt Bill an.

Wie sich die beiden schlagen, wird sich dann in der 13. Staffel "The Voice of Germany" zeigen.

Die neue Ausgabe der Castingshow soll im Herbst bei ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt werden. Die Moderation übernehmen erneut Thore Schölermann (38) und Melissa Khalaj (34).