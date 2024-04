Vorjahres-Gewinner Fynn macht Geständnis zur neuen Bachelorette!

Lüneburg/Köln - Seit wenigen Tagen ist bekannt: Stella Stegmann (26, "Too Hot To Handle") ist die neue Bachelorette .

Die Influencerin Stella Tiana Stegmann (26) ist die neue "Bachelorette". © RTL / Pascal Bünning

Im Netz polarisiert die gebürtige Frankfurterin schon jetzt mit ihrer offenen Art. Doch was denken eigentlich andere ehemalige Teilnehmer über die Wahl der 26-Jährige?

Im Interview mit Promiflash äußerte sich jetzt Fynn Lukas Kunz (26), der im vergangenen Jahr als Sieger aus der Show hervorgegangen war, und gab zu: "Ich muss gestehen, ich kenne sie gar nicht."

Dabei ist Stella in Reality-TV-Kreisen durchaus schon bekannt. So war sie etwa in der ersten Staffel von "Too Hot To Handle: Germany" zu sehen und ließ da nichts anbrennen. Außerdem war sie Playmate des Jahres 2020.

Doch für Fynn hat seine Unwissenheit eher etwas Gutes: "Somit gehe ich komplett unvoreingenommen in die neue Staffel", erklärte der "Love Island"-Star weiter. Auf den ersten Blick wirke Stella auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch auf ihn.

Damit verriet der 26-Jährige auch, dass er die neue "Bachelorette"-Staffel wohl auch verfolgen wird – auch wenn das möglicherweise unschöne Erinnerungen in ihm wachrufen könnte ...