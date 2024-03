Walentina Doronina mit Freund Can bei Fashion-Event: Reality-Sternchen spricht Klartext

Hamburg/Köln - Dauernd brodelt sie, die Gerüchteküche um den Beziehungsstatus von Reality-Sternchen Walentina Doronina (23) und Freund Can Kaplan (27). TAG24 hat das " Sommerhaus der Stars "-Paar bei der Eröffnung des SHEIN-Pop-Up-Stores in Hamburg getroffen und erfahren, wie es zwischen den beiden wirklich läuft.

Damit räumte die ehemalige " Promi Big Brother "-Teilnehmerin nun aber auf. "Wir könnten natürlich auch so tun, als ob wir getrennt wären, dann wären wir sicher in der neuen ' Prominent getrennt '-Staffel. Aber wir sind noch ein Paar."

Reality-Sternchen Walentina Doronina (23) gab im Interview mit TAG24 zu, dass sie und Freund Can noch an ihrer Beziehung arbeiten müssen. © Alice Nägle/TAG24

Dass es in der Beziehung der beiden aktuell noch einige Dinge gibt, die sie noch klären müssen, hat das Paar am Donnerstag trotz allem nicht bestritten.

"Natürlich haben wir unsere Differenzen, und das hat man ein, zweimal in der Öffentlichkeit gesehen. Aber ich glaube, wir haben uns so oft schon zusammengerauft, dass wir jede Hürde überwinden. Ich meine, welche Beziehung hat das überstanden, was wir überstanden haben?", gab sie die Frage im Interview zurück und spielte auf die umstrittene Teilnahme des Paars bei dem RTL-Reality-Format "Sommerhaus der Stars" an.

"Geh' erstmal ins Sommerhaus mit solchen Leuten, geh' da raus und hab' noch eine intakte Beziehung", betonte Walentina weiter und stellte klar heraus, dass sie und Can nicht aufgeben und um ihre Liebe kämpfen wollen. Auch wenn im Fernsehen ihres Erachtens nur die Schattenseiten dargestellt werden.

"Wir sind jung und arbeiten dran. Und im Endeffekt: Was ausgestrahlt wird, wird ausgestrahlt. Wir wissen, wie unsere Beziehung zu Hause ist." Ob die Reality-TV-Bekanntheit bald wieder ihren Ring am Finger tragen wird, dazu gab sie allerdings noch kein Update.