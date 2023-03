"Wednesday"-Star Jenna Ortega überrascht mit ungewöhnlichem Talent: "Das ist köstlich"

Jenna Ortega (20) gehört mittlerweile zu einem der bekanntesten Jungstars Hollywoods. © AFP/Frazer Harrison

Kaum jemand legte in den vergangenen Jahren so eine steile Karriere in Hollywood hin, wie Jenna Ortega. Denn die US-Amerikanerin weiß nicht nur in Filmen und Serien zu überzeugen, ihre Fans lieben sie auch wegen ihres gleichermaßen glamourösen, aber auch sympathisch-lustigen Auftretens in Interviews oder auf dem roten Teppich.

Nun war die "Scream"- und "You"-Darstellerin in der beliebten YouTube-Show "Hot Ones" zu Gast.

Dort verspeist Moderator Sean Evans regelmäßig brennend-scharfe Hot Wings mit seinen berühmten Gesprächspartnern. Fast jeder noch so hartgesottene Hollywood-Star beginnt früher oder später zu schwitzen, zu röcheln oder gar zu weinen, denn die Saucen zum Chicken werden immer schärfer und schärfer.

Doch Ortega ist die Coolness in Person! Schärfe scheint ihr überhaupt nichts auszumachen. "Ich komme aus einer starken Familie", erklärt die 20-Jährige zu Beginn des Videos, während sie völlig mühelos einen Wing mit 1600 Scoville scharfer Sauce verspeist.

Die Sauce auf Level 2 hat bereits 6200 Scoville. Zum Vergleich: Tabascosaucen haben 2500 - 5000 Scoville. "Zu einfach", freut sich die sichtlich unbeeindruckte Ortega. Selbst auf der dritten Stufe - mit 15.000 Scoville doppelt so scharf, wie die meisten Jalapeño-Chilis - zeigt die Schauspielerin keine Reaktion, außer: "Die hat mehr Geschmack."