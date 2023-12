Weihnachten bei den Stars: Diese Promi-Dame will nichts vom Feiern wissen

Kult-DJ Kai Schwarz (53) und Ehefrau Janika Schwarz (34) bei der Eröffnung des "Marché de Noël" in Hamburg. © Alice Nägle/TAG24

Kult-DJ Kai Schwarz (53) zeigt seine Künste nicht nur gerne am DJ-Pult, sondern auch am Herd.

Er bezeichnet sich selbst als leidenschaftlichen Hobby-Koch und war bereits zweimal als Teilnehmer bei der "Küchenschlacht" dabei. Trotzdem will er dieses Weihnachten nicht auftischen.



"An Weihnachten werde ich nicht kochen, da werden Janika und ich jeweils von unseren Müttern bekocht. Am ersten Feiertag von meiner und am zweiten von Janikas Eltern. Dabei darf die Ente natürlich nicht fehlen", erklärte der 53-Jährige gegenüber TAG24 bei der diesjährigen gemeinnützigen Weihnachtsfeier "Mehr als nur eine Mahlzeit".

Dieses Jahr verbringen die Eheleute ihr Weihnachten aber ein wenig anders als sonst - mit einem Familienmitglied mehr. Dackelwelpe Dachsi hat sicher bereits an Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum gewuselt.

"Wir holen immer erst am 23. Dezember unseren Baum und ich denke, er wird ihn erstmal anpinkeln", lachte der Hamburger. "Aber vielleicht noch nicht dieses Jahr, er hebt sein Bein nämlich noch nicht!"