Weihnachten bei Promis: Hier geht es multikulti zu

Und nicht nur der Fußball liegt dem geborenen Amerikaner im Blut, auch Wintersport hat es ihm und seinen Liebsten offenbar angetan: "Wir versuchen viel in den Bergen zu sein und gemeinsame Aktivitäten zu machen - sei es Skifahren, Rodeln etc. Das gehört für mich einfach dazu."

Besonders auf dem Tisch der Hürzelers wäre dies deutlich erkennbar. "Es gibt wirklich einen ganz bunten Mix. Aus allen Kulturen nehmen wir etwas mit. Auch bei meinen Geschwistern ist es so, dass jeder, sage ich mal, eine andere Herkunft hat und so ist es dann sehr multikulti bei uns".

Schauspieler Marc Barthel (l., 34, "Notruf Hafenkante") und Musical-Darstellerin Anna Hofbauer (35) feiern Weihnachten dieses Jahr zum ersten Mal nicht im Allgäu, sondern in Berlin. © TAG24/Franziska Rentzsch

Musical-Darstellerin Anna Hofbauer (35) und Schauspieler Marc Barthel (34, "Notruf Hafenkante") feierten sonst immer bei der bayerischen Familie der 35-Jährigen. In diesem Jahr verschlägt es das Paar samt Kinder aber in den Osten von Deutschland, zu seinem Bruder nach Berlin.

"Wir feiern dieses Jahr Weihnachten bei Marcs Bruder und seiner Freundin, die sich schon tierisch freuen, dass alle kommen", so die Ex-Bachelorette über das diesjährige Weihnachtsfest.

"Wir freuen uns auch richtig doll, weil wir werden uns dann bekochen lassen und müssen endlich mal nicht die Küche sauber machen", ergänzte Ehemann Marc im Gespräch mit TAG24 am roten Teppich. "Ich denke, auch für die Kinder ist es mal was anderes, was Neues. Weihnachten ist schön, egal wo wir sind."

Was an Heiligabend auf den Tisch kommen soll, in dieser Hinsicht waren sich die beiden Wahl-Hamburger nicht ganz einig. "Das ist ganz lustig. Bei Anna gibts ganz andere Traditionen als bei uns. Also für mich ist das mit Ente, Gans schon 'weihnachtlich-normal'", so der 34-Jährige. "Bei uns gab es immer eine Ringelwurst mit Kartoffelsalat nach Tradition meiner Oma aus dem Riesengebirge. Ich glaube, wir haben uns etwas davon gelöst, dass es das und das geben MUSS und nur dann ist es Weihnachten. Wir sind da ganz offen", erklärte sie schließlich.

Was aber in diesem Jahr in Berlin serviert werden wird, davon hat keiner der beiden bislang eine Ahnung. Überraschung also!