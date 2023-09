Wenn Podolski ruft, kommen die Stars: Fußball-Legende organisiert erstes Festival

Hockenheim - Der Name seines ersten Festivals hätte nicht passender sein können: Vom Donnerstag, dem 14. September bis zum heutigen Sonntag feierte Lukas Podolskis (38) Glücksgefühle-Festival mit zahlreichen deutschen Musikstars auf dem Hockenheimring seine Premiere - und löste bei den tausenden Besuchern sicher Unmengen an Endorphine aus!

Lukas Podolski (38) ist nach eigenen Angaben kein Festivalgänger. Dafür hat er aber offenbar ein Händchen für die Organisation solcher Events. © Sebastian Schug/dpa

"Ich bin stolz, ich bin glücklich. Aber wichtiger ist, dass es den Leuten gefällt", erklärte Podolski am Rande der Rennstrecke. Als Mitorganisator sei der ehemalige Fußballnationalspieler das Zugpferd bei der Akquise der Künstler gewesen, wie sein Partner Markus Krampe, Ex-Manager von Michael Wendler (51), erklärte.

Und wie es scheint, zieht der Name Podolski mächtig: Denn während des zweitägigen Festivals rockten unter anderem Sarah Connor (43), Sido (42), Marteria (40), Clueso (43), Mia Julia (36) und Wincent Weiss (30) die Bühne.



Ob es das Festival im nächsten Jahr wieder geben werde, wollte Podolski noch nicht sagen. Doch die Zahlen sprechen eigentlich für sich: So tanzten am Freitag 55.000 und am Samstag 65.000 Partygäste auf der Rennstrecke.