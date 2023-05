Wie die Mutter, so die Tochter? So denkt Princess Andre über die Schönheits-OPs von Katie Price!

Während Katie Price (44, l.) nicht einmal mehr sagen kann, wie oft sie sich unters Messer gelegt hat, ist Princess Andre (15, r.) eher ein Fan von natürlicher Schönheit. © Bildmontage: Frederick M. Brown / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Screenshot: Instagram/officialprincess_andre

Das zweite Kind der fünffachen Mama wolle nicht in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und habe nicht vor, sich jemals unters Messer zu legen.

Wie die britische Zeitung The Mirror berichtet, soll Mama Katie an den Ansichten ihrer gemeinsamen Tochter mit Ex-Mann Peter Andre (50, britischer Sänger) nicht ganz unschuldig gewesen sein.

"Sie hat gesehen, wie viel ich an mir habe machen lassen. Genug, um sie abzuschrecken", erklärte Katie im Gespräch mit dem OK! Magazin. "Eine Operation ist für meine Kinder einfach die Norm, so oft haben sie gesehen, wie ihre Mutter sie bekommen hat. Wenn ich sie nicht abgeschreckt habe, weiß ich nicht, was sonst!"

Wie vermutlich jede gute Mama glaube Katie nicht daran, dass ihre Tochter Schönheits-OPs überhaupt nötig hätte.

"Princess will keine Operation", sagte sie, "und sie braucht sie auch nicht. Ich weiß, dass die Leute sagen, ich hätte es auch nicht gebraucht, aber ich bin in meinen Vierzigern und ich will es und ich werde es tun."