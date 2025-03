Große Empörung über "Diese Ochsenknechts": Papa Uwe geht radikalen Schritt

Uwe Ochsenknecht (69) hat offenbar seinen Anwalt eingeschaltet. © Annette Riedl/dpa

Offenbar störte sich die Schauspiellegende an einer Aussage seiner Tochter Cheyenne (24) in der Reality-TV-Show über den prominenten Familienclan, wie Bild aus dem Umfeld des Senders berichtet.

In einer Sequenz soll dem Bericht zufolge das Ochsenknecht-Küken nach einem Auftritt ihrer Mutter Natascha (60) unter Tränen gedankt haben, "dass du mich praktisch alleine groß gezogen hast".



2009 hatten Uwe und Natascha nach 16 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. "Ich habe mich einfach vernachlässigt gefühlt, er sich vielleicht auch", benannte die Dreifach-Mama damals gegenüber dem Magazin "Bunte" den Grund für das Liebes-Aus.

2010 folgte die Trennung. Über vier Jahre habe der Prozess gedauert, bis es endlich zur Trennung kam. Der heute 69-Jährige wollte sich damals nicht äußern.

Was folgte, war ein jahrelanger Rosenkrieg, unter dem auch Tochter Cheyenne litt. 2024 sagte das Model in der ARD-Talkshow "deep und deutlich", dass sie keinen Kontakt zu ihrem Vater habe. Nach "14 Jahren Hinterherlaufen" habe die 24-Jährige keine Lust mehr, sich um ein enges Verhältnis zu bemühen, wie sie deutlich machte. In einer Instagram-Story legte sie unlängst nach und haute unumwunden raus: "So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein."