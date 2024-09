Ärger vorprogrammiert? Yeliz Koc trifft wieder auf "Red Flag" Yasin

Yeliz Koc (30) ist erneut auf Partnersuche im TV. © RTL-ZWEI

"Ich bin bei LOVE ISLAND VIP dabei!", freute sich die Kuppelshow-Expertin am Dienstag in einem Instagram-Post und lüftete damit endlich das Geheimnis, warum es in der Vergangenheit so still um sie war.

"Ich war beruflich unterwegs und jetzt, wo ich wieder da bin, bin ich natürlich auch wieder krank geworden", erklärte Yeliz damals ihren Fans und ließ genügend Platz für Spekulationen.

Dank eines Kamera-Emojis schien klar zu sein, dass es sich dabei um ein weiteres TV-Format handelte. Fans tippten allerdings statt auf eine weitere Kuppelshow auf "Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!"

Dating-Show-Erfahrung hat die 30-jährige Mutter einer Tochter (2) zur Genüge. Bekannt wurde sie durch ihren schlagenden Auftritt bei "Der Bachelor". Anschließend folgten noch "Bachelor in Paradise" sowie einige Jahre später "Make Love, Fake Love".

Dieses Mal könnte es allerdings besonders "spannend" werden. Nicht nur, weil es die erste VIP-Staffel des Formats ist. Nein, neben Yeliz wird nämlich auch Yasin Mohamed (33) sein Unwesen auf der Liebes-Insel treiben, wie das Format am Dienstag bestätigte.