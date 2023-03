Doch keine rosige Zukunft für Yeliz Koc und Jannik? "Das fühle ich nicht so!"

Hannover – Seit ihrem Sieg bei "Make Love, Fake Love" werden Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis (27) nicht müde, alle über die vergangenen sieben Monate ihrer Beziehung aufzuklären. In der zweiten Folge des RTL-Podcasts "Aftershow" gibt das Paar Eindrücke in seinen neuen Familienalltag. Doch beim genauen Zuhören fallen einige Ungereimtheiten auf. Sollte es am Ende doch nicht die große Liebe sein?