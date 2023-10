Erkannt? Ex-"Bachelor"-Babe folgt Insta-Trend und hat eine wichtige Frage

Hannover - Braver Strickpullover, eine dicke schwarze Nerd-Brille und einen Stapel Bücher in der Hand - so zeigt sich Ex-"Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc (29) jetzt im Netz.

Die Follower sehen allerdings keine große Ähnlichkeit zwischen der echten Yeliz und den KI-Bildern. "Sieht dir nicht ähnlich" oder "in echt siehst du besser aus", heißt es in den Kommentaren. Eine Nutzerin meint: "Das ist das erste Mal bei dem Trend, dass die Person keine Ähnlichkeit mit den KI-Bildern hat."

"Dachte ich nehme den Trend mal mit", witzelt die Influencerin dazu und fragt ihre Fans: "Was sagt ihr? Ob Snow später mal so aussieht?"

Auf Instagram teilte die 29-Jährige jetzt gleich mehrere Jahrbuch-Fotos, auf denen sie mal als brave Schülerin in Schuluniform oder als sexy Cheerleaderin in die Kamera blickt.

Die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin liebt ihre Tochter über alles. © Instagram/_yelizkoc_

Die Frage nach ihrer Tochter Snow Elanie (2) können die Fans nicht beantworten. Schließlich hat sich die junge Mutter dazu entschieden, das Gesicht ihres Kindes nicht im Netz zu zeigen.

"Wir wissen nicht wie Snow jetzt aussieht", stellt eine Nutzerin fest. Eine andere fragt neugierig: "Nach wem kommt denn Snow? Sieht sie dir ähnlich?"

Ob Snow mehr ihrer Mutter oder ihrem Vater, Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (31), ähnlich sieht, hat Yeliz bisher nicht verraten.

In einer Fragerunde stellte sie kürzlich jedoch klar, dass ihr das auch nicht wichtig ist: "Das spielt für mich absolut keine Rolle. Ich liebe sie so sehr! Und wenn sie 100 Prozent so aussehen würde wie er, ist sie trotzdem mein Kind und das schönste Mädchen der Welt."