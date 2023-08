Yeliz Koc stichelt gegen Ex Jimi Blue: Töchterchen Snow "kennt ihn nicht"

Hannover - Deutliche Worte: Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram hat Influencerin Yeliz Koc (29) ordentlich gegen ihren Ex, Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (31), gestichelt.

Yeliz Koc (29) und Jimi Blue Ochsenknecht (31) haben eine gemeinsame Tochter (1). Das Verhältnis der beiden ist allerdings alles andere als gut. © Fotomontage: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Instagram, _yelizkoc_

Auf die Frage eines Followers, ob Töchterchen Snow (1) nicht mal nach ihrem Vater frage, antwortete die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin: "Sie kennt ihn nicht, also fragt sie auch nicht nach ihm."

Bereits in der Vergangenheit hatte die 29-Jährige mehrfach erklärt, dass der 31-Jährige keine Rolle im Leben der Kleinen spiele - die Beziehung der beiden war bereits vor Snows Geburt in die Brüche gegangen.

Zwar hatte der einstige "Wilde Kerle"-Star zunächst noch Zeit mit seiner Tochter verbracht, schon seit Längerem bestehe aber kein Kontakt. In erster Linie, weil Jimi laut Yeliz kein Interesse an der Kleinen zeige.

Wie zerrüttet das Verhältnis zwischen dem einstigen Paar ist, unterstrich die Hannoveranerin auch mit ihrer Antwort auf die Frage, ob sie Snows Aussehen nicht oft "an den Erzeuger" erinnere.

"Das spielt für mich absolut keine Rolle. Ich liebe sie so sehr! Und wenn sie 100 Prozent so aussehen würde wie er, ist sie trotzdem mein Kind und das schönste Mädchen der Welt. Ich denke gar nicht an ihn, wenn ich sie angucke", verdeutlichte sie.