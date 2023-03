Jannik ätzt gegen Ex von Yeliz Koc: "Werde ich nie verstehen"

Hannover - Erst seit wenigen Tagen ist bekannt, dass Jannik Kontalis (27) der neue Mann an der Seite von Bachelor-Babe Yeliz Koc (29) ist. Jetzt äußerte er sich bereits zu ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31).

Jannik Kontalis (27) betrachtet sich bereits als neuer "Papa" von Yeliz Koc' (29) Tochter Snow. © Screenshot Instagram/_yelizkoc_, jannikkontalis (Bildmontage)

Dabei sprach Jannik in einem Q&A in seiner Instagram-Story zunächst von seinem eigenen Verhältnis zu Snow - dem Töchterchen von Yeliz und Jimi Blue. Schon bei "Make Love, Fake Love" hatte Jannik immer wieder betont, dass er in Zukunft nicht nur für Yeliz, sondern eben auch für Snow da sein wolle.

Das erste Aufeinandertreffen sei für ihn dann "einer der schönsten Momente" seines Lebens gewesen. Inzwischen verbringe er jeden Tag mit den beiden. Er habe sich zudem schon voll und ganz mit der Vaterrolle angefreundet.

"Ich liebe es einfach, kann das gar nicht in Worte fassen, was das alles mit einem macht", schrieb er weiter. Schließlich sei Snow schon jetzt etwas ganz Besonderes für ihn, und er habe bereits eine starke Bindung zu ihr aufgebaut.

Doch dann wurde der 27-Jährige noch einmal etwas deutlicher: "Andersrum hab' ich absolut kein Verständnis dafür, dass man sein eigenes Kind so abstößt... Will ich nicht verstehen, kann ich nicht verstehen und werde ich auch nie verstehen...", so Jannik, der zudem betonte, dass er zu dem Thema noch so einiges zu sagen habe.

Doch weitere Details wollte er vorerst nicht veröffentlichen. "Wann anders vielleicht mal."