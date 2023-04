Machte Yeliz Koc wegen Max Schluss? Jannik Kontalis meldet sich nach Liebes-Aus zu Wort

Hannover/Düsseldorf - Die öffentliche Schlammschlacht ist eröffnet! Nachdem Yeliz Koc (29) bereits in zahlreichen Instagram-Storys gegen Ex-Freund Jannik Kontalis (27) geschossen hat, holte dieser jetzt zum Gegenschlag aus. In einem 20-Minuten-Statement wirft er seiner ehemaligen "großen Liebe" vor, mit seinen Gefühlen gespielt zu haben und ihm nun "komplett schaden" zu wollen.

Vorbei mit Happy-Family: Jannik (27) und Yeliz Koc (29), hier mit Tochter Snow (1), haben sich endgültig getrennt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/_yelizkoc_/jannikkontalis

Beide lernten sich beim RTL-Format "Make Love, Fake Love" kennen- und vermeintlich auch lieben. Wobei sich sowohl Jannik als auch Yeliz keine acht Monate später gegenseitige "Fakeness" vorwerfen. Ein wenig ironisch, wenn man bedenkt, dass sich das Konzept der TV-Show genau um die benannten vorgetäuschten Gefühle dreht.

Die 29-Jährige wirft ihrem Ex vor, sie nur für die Reichweite ausgenutzt zu haben und Jannik behauptet, sie habe ihn nie geliebt. Stattdessen sei Yeliz in seinen Augen nie über - Überraschung! - Max Bornmann (25) hinweggekommen. Anscheinend nicht nur in der Show sein ständiger Gegenspieler. Zur Erinnerung: Max war Yeliz' Herzentscheidung, Jannik nur die des Kopfes.

Solche bitteren Arten der Zurückweisungen sollen sich auch in der Beziehung der beiden fortgesetzt haben, wie Jannik am Sonntag in seinem Instagram-Statement behauptete. Yeliz habe Max in ihr Management geholt sowie wiederholt mit ihm geschrieben und telefoniert, obwohl Jannik mehrfach zum Ausdruck gebracht haben will, wie sehr ihn das verletzt.

Die Situation zwischen den beiden Streithähnen eskalierte auf einem Partyabend mit der gesamten "Make Love, Fake Love"-Gruppe: "Yeliz und Max haben vor meinen Augen extrem viel miteinander geflirtet und ja, dann habe ich Max eine geklatscht." Doch anstatt zu ihrem Freund zu stehen, habe Yeliz mit Max den Club verlassen.

Angeblich soll es an dem Abend auch zum Kuss zwischen den beiden gekommen sein, aber das wüsste Jannik nur von Erzählungen. Ausschließen will er es aber nicht.