"Make Love, Fake Love"-Max schwärmt von Yeliz Koc' Schwester: "Ich vertraue ihr blind!"

Nach "Make Love, Fake Love" holte Yeliz Koc (29) Max in ihr Management, das von Schwester Filiz (36, r.) geführt wird. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/filiz_koc_rose/max_bornmann

Einer der Hauptgründe für Yeliz und Janniks kurzzeitiges Beziehungs-Aus soll Max gewesen. Nach Janniks Aussagen sollen Yeliz und er immer wieder telefoniert und sich sogar einmal abseits von "Make Love, Fake Love" geküsst haben. Und noch eine Sache stieß dem 27-Jährigen sauer auf: Yeliz holte Max in das Management ihrer Schwester Filiz Koc (36).

Und daran soll sich auch trotz Versöhnung von Yeliz und Jannik nichts ändern. Auf die Frage eines Fans, ob er im Management bleiben wird, antwortete Max via Instagram-Story: "Aber hallo, was Besseres gibt es auch nicht. Ich vertraue ihr blind und wir verstehen uns auch privat sehr gut. Warum sollte man so was aufgeben wollen?"

Eine private Freundschaft zwischen Filiz und Max würde bedeuten, dass dieser auch weiterhin ein fester Bestandteil von Yeliz' Leben bleibt. Schließlich stehen sich die beiden Schwestern sehr nahe.

Wenn diese Aussage Janniks Vertrauen in Yeliz mal nicht wieder ins Wanken bringt, einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Gefühle für Max scheint die 29-Jährige immer noch nicht gezogen zu haben.

Oder hätte man sonst seiner Schwester nicht gesagt, sie soll die Zusammenarbeit beenden?