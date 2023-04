"MLFL"-Max äußert sich nach Beziehungs-Comeback: "Mehr gibt es meinerseits nicht zu sagen"

Max' Statement auf Instagram lässt viele Fragen offen. © Screenshot/Instagram/max_bornmann

"Was ich zu der ganzen Situation sagen kann ist, dass alles mittlerweile sehr lange her ist und ich mich nicht in der Position sehe über eine fremde Beziehung zu urteilen", erklärte der 25-Jährige am Freitag.

"Ehrlicherweise hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so eine Rolle nach so langer Zeit in der Beziehung spiele." Das wäre Jannik andersherum vermutlich auch lieber gewesen ...

Dem Paar wünsche er nur das Beste. "Mehr gibt es aktuell auch meinerseits dazu nicht zu sagen."

Ob der schöne Max und Yeliz aktuell immer noch in Kontakt stehen, ist nicht bekannt. Zwar folgen sie sich gegenseitig nicht mehr auf Instagram, allerdings kümmert sich offenbar ihre Schwester Filiz Rose laut Max' Instagram-Seite noch immer um sein Management. Ganz los wird Jannik seinen stärksten Konkurrenten wohl erstmal nicht.

Max Bornmann kämpfte in der ersten Staffel "Make Love, Fake Love" nicht um das Herz von Yeliz Koc, sondern um die Siegprämie von 50.000 Euro. Dafür ging er in die Vollen und sorgte für die ein oder andere heiße Szene mit der Playboy-Schönheit.