Nach Liebes-Aus mit Yasin: Ist Yeliz Koc schon wieder neu verliebt?

Von Luisa Buck

Hannover - Ist das Ex-Bachelor-Babe Yeliz Koc (30, "Promi Big Brother") nach ihrem Flirt mit dem Reality-Star Yasin Mohamed (32, "Ex on the Beach") etwa wieder frisch verliebt?

Das Ex-Bachelor-Babe Yeliz Koc (30) scheint in Sachen Liebe wieder nach vorne zu blicken. © Screenshot/Instagram/yelizkoc (Bildmontage) So lässt sich zumindest ein Blick in ihre aktuelle Instagram-Story deuten: Denn in einer Fragerunde erklärte die Mama einer kleinen Tochter jetzt, dass sie aktuell wieder dabei sei, jemanden kennenzulernen. "Da ist jemand, den ich mag", lautete ihr kurzes Statement. Außerdem beantwortete sie die Nachfrage, wie es ihr aktuell so gehe, mit den Worten: "Sehr gut", sie freue sich nicht nur auf ihren anstehenden Urlaub, sondern auch auf das ganze Jahr. Doch wer ist der Mann, der bei Yeliz aktuell offenbar für Glücksgefühle und vielleicht auch schon ein paar Schmetterlinge im Bauch sorgt? Dazu äußerte sich die 30-Jährige bislang zwar noch nicht. Erfahrungsgemäß muss sich ihre Community aber nicht lange gedulden. Yeliz Koc Yeliz Koc nach "Promi Big Brother"-Sieg: "Mir geht es leider sehr schlecht" Denn auch ihren letzten Flirt mit Yasin Mohamed trug die Influencerin von Anfang an in die Öffentlichkeit – und das, obwohl sowohl ihre Liebe zu dem Vater ihrer Tochter, Jimi-Blue Ochsenknecht (32), als auch ihre On-Off-Beziehung zu "Make Love, Fake Love"-Gewinner Jannik Kontalis (27) in unschönen Rosenkriegen endeten. Auch für Yasin hatte Yeliz am Ende keine positiven Worte mehr übrig: "Manche Dinge ändern sich halt nie! Aber das konnten die meisten sich ja schon denken, nur ich war wieder [blind]", erklärte Yeliz ihren Followern, nachdem Yasin länger nicht mehr in ihrer Instagram-Story aufgetaucht war.

Yeliz und Yasin gingen schnell wieder getrennte Wege