"Unfreiwilliger Erzeuger" seiner Tochter: Jimi Blue Ochsenknecht rudert zurück!

Jimi Blue Ochsenknecht (32) und Yeliz Koc (30) sind Eltern der kleinen Snow (2).

"Es gibt einen Unterschied zwischen Vatersein, vor allem freiwilliger Vater, oder Erzeuger und unfreiwilliger Erzeuger. Ich sehe mich, und das bin ich auch, als unfreiwilligen Erzeuger."

Mit diesem abfälligen Spruch über seine kleine Tochter Snow, die er zusammen mit Reality-Sternchen Yeliz Koc (30) hat, schockierte der Ochsenknecht-Spross vor wenigen Tagen das Netz.

Die Folge: Entsetzte Kommentare und harsche Kritik - nicht nur von Jimis Ex-Freundin Yeliz sowie zahlreichen anderen Prominenten und Influencern, sondern auch von seinen eigenen Fans.

Offenbar Grund genug für den 32-Jährigen, nun doch zurückzurudern und die Knallhart-Aussage über sein Kind zumindest teilweise zurückzunehmen.

Bei Instagram veröffentlichte Jimi nun ein Statement, in dem er sich für seinen abschätzigen Spruch und die "unangemessene Wortwahl" gegenüber seiner Tochter entschuldigte: "Ich bin mir bewusst, dass ich nicht perfekt bin, und werde daher in Zukunft dieses Thema nicht mehr ansprechen", erklärte Ochsenknecht.

Er habe in dem besagten YouTube-Video auf die aktuelle Folge der Reality-Show "Die Ochsenknechts" reagieren und "die fortwährenden Unwahrheiten" in der Serie ansprechen wollen, um seine eigene Perspektive darzulegen, so der ehemalige Kinderstar. Dafür habe er allerdings "absolut die falsche Plattform" gewählt.

Ein kleines Hintertürchen ließ sich Jimi aber trotz der entschuldigenden Worte offen.