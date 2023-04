Nach schweren Vorwürfen: Yeliz Koc und Jannik sollen sich ausgesprochen haben

Hannover - Konnte nun doch noch eine öffentliche und vor allem schmutzige Schlammschlacht zwischen Yeliz Koc (29) und ihrem Ex Jannik Kontalis (27) verhindert werden? Das seit Kurzem getrennte "Make Love, Fake Love"-Paar soll sich überraschend ausgesprochen haben.

Der Beschuldigte nahm sich daraufhin rund 20 Minuten Zeit, um sich in einem Instagram-Reel zu wehren und selbst zum Schlag auszuholen . "Sie hat acht Monate lang nur mit meinen Gefühlen gespielt und mich extremst verletzt", polterte der 17-Jährige unter anderem gegen seine ach so große Liebe.

Die vergangenen Tage ging es hoch her. Zunächst stand der Verdacht im Raum, dass Jannik Yeliz betrogen haben könnte . Die 29-Jährige warf ihm unter anderem vor, sie für seine Instagram-Reichweite ausgenutzt zu haben. All das machte Yeliz nach der Trennung öffentlich.

Dies erklärte Jannik jetzt in seiner Instagram-Story in einem kurzen Statement.

Janniks Statement auf Instagram. © Screenshot/Instagram/jannikkontalis

Jetzt ist offenbar alles anders gekommen. "Yeliz und ich haben persönlich über alles gesprochen", erklärte Jannik am Dienstag. In der Öffentlichkeit wollen sie sich zu dem Thema nun nicht mehr äußern. "Wir nehmen uns Zeit, um alles verarbeiten zu können", führte er weiter aus und bat darum, seine Ex nicht weiter mit Nachrichten dazu zu behelligen.

"Niemand ist perfekt und wir haben beide Fehler gemacht. Die Situation ist nicht einfach", erklärte der Neu-Influencer.

Sein vorheriges Statement wolle er löschen. Das habe nichts mehr in der Öffentlichkeit zu suchen.

Lange hielt das Glück von Jannik und Yeliz nicht.

Nach etwas mehr als einem halben Jahr ist nun alles wieder vorbei. Aus der Traum von der großen Liebe.

Hätte die 29-Jährige vielleicht doch lieber im "Make Love, Fake Love"-Finale auf ihr Herz hören und sich für Max entscheiden sollen?