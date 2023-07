Nach Trennung von Yeliz Koc: Jannik macht dramatische Ankündigung

Hannover - Nach seiner erneuten Trennung von Ex-Bachelor-Babe Yeliz Koc (29) war es zunächst ungewöhnlich still um Jannik Kontalis (27) geworden. Doch jetzt meldete er sich mit einer großen Ankündigung zurück.

Jannik Kontalis (27) will mit seiner Ex Yeliz Koc (29) endgültig abschließen. © Screenshot/Instagram/jannikkontalis (Bildmontage)

"Irgendwie langweilig hier aktuell, findet ihr nicht?", fragte Jannik nun seine rund 191.000 Follower in einer Instagram-Story. Und weiter schrieb er: "Wird Zeit für die Wahrheit."

Nach einem Countdown veröffentlichte er dann einen denkbar dramatischen Trailer, um einen neuen Podcast anzukündigen, in dem er über die vergangene Zeit auspacken wolle.

Zu sehen ist darin, wie Jannik eine blonde Frau leidenschaftlich küsst, wie er durch leere Straßen schreitet und schließlich wird ein Rückblick auf seine Zeit bei "Make Love, Fake Love" gezeigt, bei dem seine Ex Yeliz allerdings gepixelt vollständig wurde. Am Samstagabend solle die erste Folge seines Podcasts dann online gehen, so Jannik.

Außerdem erklärte er seine Social-Media-Pause damit, dass er sich voll und ganz auf die Produktion für seinen Podcast konzentriert habe. Damit wolle er auch das Kapitel "Make Love, Fake Love" endgültig abschließen.

"Ich will endlich alles hinter mir lassen, glücklich sein und so leben können, wie ich das für richtig halte", schrieb Jannik außerdem auf die Nachfrage eines Fans, was er sich von dem Projekt eigentlich erhoffe.