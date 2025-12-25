Neue Liebe? Nur unter Bedingungen! Yeliz Koc und Jimi Blue setzen klare Regeln

Hannover - Sie haben schwere Zeiten hinter sich, doch jetzt scheint bei Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) endlich wieder Harmonie einzukehren. Vor allem Töchterchen Snow (4) steht im Mittelpunkt. Ihr zuliebe ziehen alle an einem Strang. Doch was passiert eigentlich, wenn sich einer von beiden neu verliebt?

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) haben klare Erwartungen an potenzielle neue Partner des jeweils anderen. © Screenshot Instagram/Yelizkoc

Yeliz spricht darüber nun ganz offen und macht klare Ansagen: "Also wenn Jimi irgendwann eine neue Freundin haben sollte, dann muss sie natürlich zur und in die Familie passen", stellt sie im Gespräch mit BILD dar.

Schließlich gehe es nicht nur um sie, sondern vor allem um Snow. Und Jimi? "Wenn ein neuer Partner kommt, muss der eben wissen: Ich bin der Vater und bleibe da. Das muss passen – für alle", so der ehemalige "Wilde Kerle"-Star.

Kein Wunder, denn die kleine Patchwork-Familie habe sich nach langer Eiszeit wieder zusammengerauft. Die Vierjährige baue nun immer mehr Vertrauen zu ihrem Vater auf. Und genau das wolle niemand aufs Spiel setzen.

Die Wiederaufnahme des Kontakts zur Mutter seiner Tochter beschreibt Jimi fast schon rührend: "Es war wie früher", so der 33-Jährige. "Natürlich denkt man kurz: 'Wie nimmt sie mich jetzt auf?' Aber sie war einfach wie immer."