Yeliz Koc entscheidet sich bei "Make Love, Fake Love" für diesen Mann! "Enttäusch mich nicht"

"Krank", urteilt die Betrogene in der Frauenvilla.

Sie sei sich zu 100 Prozent sicher, dass all ihre ausgewählten Männer Single seien. "Sollte einer von diesen Männern vergeben sein, dann stimmt irgendwas ganz gewaltig mit dieser Menschheit nicht." Tja, Max. Was stimmt mit dir nicht?

Viel Zeit zu überlegen, wen sie nun für sich und Tochter Snow (1) wählt, hat die 29-Jährige nicht mehr. Schon am nächsten Tag muss die Entscheidung fallen.

Zu fünft wird anschließend erst mal richtig Gas gegeben. "Wir werden die Hütte abreißen und einfach nicht an morgen denken", erklärt Yeliz, das Objekt der Begierde. Was nur die Zuschauer wissen: Max ist vergeben, alle anderen Finalisten scheinen tatsächlich Single zu sein.

Der Konkurrenzkampf zwischen Jannik (26) und Max (25) geht in die finale Runde. Auch Sidar (24) und Fabio (29) dürfen am Donnerstag noch weiter mitmischen. Ob die beiden überhaupt noch eine Chance haben?

Wird Luisa (21) Max verzeihen? © RTL

Sein Ziel hat Max offensichtlich unerschütterlich weiter klar vor Augen: Yeliz von sich zu überzeugen und das Geld mit nach Hause nehmen. "Wir sehen uns so oder so wieder, hoffe ich. Egal was heute passiert, wir sehen uns", verspricht er der Single-Frau.

Ob es dazu wirklich kommen wird?

"Ich weiß nicht, was ich machen soll", zweifelt Yeliz neben Moderatorin Janin Ullmann (41) am Entscheidungsabend, die wiederum versucht, durch gekonntes Nachfragen der schluchzenden 29-Jährigen eine Entscheidung abzuringen.

Sidar und Fabio müssen als Erste gehen.

Bleiben noch die beiden Favoriten Max und Jannik. Doch die Entscheidung fällt schwer.

Schlussendlich vertraut die Dame des Hauses auf ihren Kopf statt auf ihr Herz. Max muss gehen.

"Jannik, enttäusch mich nicht, sonst kommt die zweite Ohrfeige im Fernsehen und das will ich nicht", bangt die 29-Jährige, bevor die Spiegeltür aufgeht und auch Yeliz weiß, dass ihre Entscheidung richtig war. Jannik ist Single und überglücklich.

Und Yeliz? Hoffentlich auch.



Die finale Folge "Make Love, Fake Love" läuft ab Donnerstag im Stream von RTL+.