Yeliz Koc bei "Diese Ochsenknechts": "Vielleicht merkt Jimi das auch irgendwann"

Hannover - Was für eine Überraschung! In Staffel 3 ist die " Promi Big Brother "-Siegerin Yeliz Koc (30) auf einmal doch ganz offizieller Teil der Serie " Diese Ochsenknechts ".

"Aber es ist trotzdem schön, zu sehen, wie alle über dieses Thema denken. Vielleicht merkt Jimi das auch irgendwann und besinnt sich. Ich hoffe es", so Yeliz weiter.

Auch Yeliz schaute sich die Folge natürlich schon an und berichtete ihren Instagram-Fans von ihren Gefühlen: "Mir sind gerade einfach die Tränen gekommen beim Gucken der ersten Folge", erklärte sie. Damit habe sie selbst überhaupt nicht gerechnet. Doch das ganze Thema um Jimi und Snow gehe ihr einfach sehr nah.

Denn ganz am Ende des Trailers zur aktuellen Staffel taucht auf einmal Yeliz als ganz offizieller Teil des Casts auf. Die erste Folge von "Diese Ochsenknechts" ist seit Montag auf dem Pay-TV-Sender "Sky" und bei YouTube zu sehen.

Erste Streitigkeiten klangen auch schon in Staffel zwei deutlich durch. Vor allem zwischen Laura und Ochsenknecht-Küken Cheyenne (23) gab es immer wieder dicke Luft.

Dafür setzten ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (32) und seine aktuelle Freundin Laura-Marie Geissler (25) bei den Dreharbeiten aus. Der Grund: Die beiden sollen sich mit der gesamten Familie überworfen haben.

Eigentlich war Yeliz nicht gerade gut auf die Produktion von "Diese Ochsenknechts" zu sprechen.

In den ersten beiden Staffeln tauchte sie deshalb auch immer nur am Rande auf: Ihre Bilder wurden verwendet, um ihren Rosenkrieg mit Jimi nachzuerzählen, was dem Ex-Bachelor-Babe aber natürlich überhaupt nicht passte.

Doch der Streit scheint nun gänzlich beigelegt zu sein. Ob es aber auch mit Jimi zu einer Versöhnung kommen wird, bleibt fraglich.