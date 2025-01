Yeliz Koc überrascht mit Begleitperson fürs Dschungelcamp

Hannover/Australien - Ab dem 24. Januar wird Yeliz Koc (31) an der 18. Staffel des RTL-Dschungelcamps teilnehmen. Die Wahl ihrer Begleitperson überrascht jedoch.

Am 24. Januar geht es wieder für zwölf Promis in den Dschungel: Auch Yeliz Koc (31) ist dabei. © RTL / Boris Breuer

Nach ihrem kürzlichen Liebescomeback mit Jannik Kontalis waren viele davon ausgegangen, dass der 28-Jährige die 31-Jährige auch nach Australien begleiten wird. Dort werden die Dreharbeiten der beliebten Reality-TV-Show stattfinden.

Dem ist aber nicht so, wie Yeliz in einer Instagram-Fragerunde verriet. Demnach wird sie am 19. Januar zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Tochter Snow (3) ins Land der Kängurus aufbrechen.

Ihre offizielle Begleitperson wird aber ihre Schwester Filiz (38) sein, die schon ein paar Tage vorher mit ihrer ganzen Familie anreisen wird, so Yeliz.

Ähnlich wie Nina Bott (47), ebenfalls Dschungel-Teilnehmerin 2025, sieht die Familie Koc die Reise als großes Abenteuer an. Für Yeliz sei die Teilnahme ein Traum, der in Erfüllung geht.

Da RTL nur die Kosten für eine Begleitperson übernehme, sei sie ihrer Familie sehr dankbar dafür, dass diese "Kosten und Strapazen" auf sich nehme, damit auch ihre Tochter in ihrer Nähe sein kann.