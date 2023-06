Yeliz Koc über die schlimmsten Stunden in ihrem Leben: "Dachte, mein Kind stirbt"

Yeliz Koc (29) ist erleichtert, dass es ihrer Tochter Snow Elaine (1) wieder besser geht. © Fotomontage: Sreenshot/Instagram/_yelizkoc_ (2)

Die Kleine war so krank, dass die 29-jährige Single-Mutter sogar dachte, ihr Kind würde in ihren Armen sterben. Doch so weit kam es zum Glück nicht. Mittlerweile geht es Snow Elaine (1) auch schon wieder besser, wie Yeliz auf ihrem Instagram-Account betonte.

Am Mittwoch klärte die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (31) auch endlich auf, woran ihre Tochter gelitten habe. Denn das hatte sie zuvor nicht verraten.

"Erst mal war es so, dass sie Fieber hatte", beschrieb Yeliz die Symptome von Snow in ihrer Story. "Wir dachten, als es nicht aufgehört hatte, dass es vielleicht das Dreitagefieber sein könnte." Doch die Temperatur kletterte trotz Zäpfchen immer weiter hoch, bis auf 40,6 Grad.

Also rief Yeliz den Notdienst an, doch dort wurde ihr gesagt, dass es normal bei kleinen Kindern wäre, dass sie so hohes Fieber hätten.

Tagsüber sei es ihr auch gut gegangen, so die 29-Jährige, doch am Abend war das Fieber wieder angestiegen. Weil ihre Mutter nach Hause gegangen war, übernachtete eine Freundin bei Yeliz.

Als sie ihrer Tochter nach einiger Zeit wieder ein Zäpfchen geben durfte, wunderte sie sich allerdings, dass Snow nicht geweint hatte. Da hatte sie bereits eine Vorahnung.