Yeliz Koc über Verhältnis zu Jimi Blue Ochsenknecht: "Habe seit einem Jahr nichts mehr von ihm gehört!"

Yeliz Koc (29. r.) sprach nun offen über ihren Kontakt zu Natascha (58), Jimi Blue (31) und Cheyenne Ochsenknecht (22, v.l.). © Screenshot Instagram/_yelizkoc_, Clara Margais/dpa (Bildmontage)

In einem Livestream sprach die Ex-Freundin von "Make Love, Fake Love"-Kandidat Max Bornmann (24) Luisa nun mit Freundinnen über ihre Sicht der Dinge.

Noch in der Nacht zu Dienstag meldete sich Yeliz daraufhin in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans: "Kann vor Wut nicht schlafen!!", schrieb sie dort. "Was fällt denen ein, über Jimi, meine Tochter und mich zu sprechen?"

Schließlich sei sie grundlos als Lügnerin dargestellt worden. Es sei behauptet worden, dass Jimi seine Tochter durchaus treffen wolle, dass Yeliz die angesetzten Termine aber immer wieder verschiebe. "Ich würde das niemals verhindern, wenn Jimi Snow sehen möchte. Meine Tür steht immer offen", betonte die nun aber und verriet ihren Fans noch, wie derzeit tatsächlich ihr Kontakt zu den Ochsenknechts aussehe.

"Ich sage Euch jetzt mal was: Natascha hat sich vor Monaten bei mir gemeldet", berichtete Yeliz da. Sie hätten sich mehrfach getroffen, zusammen mit Snow gespielt und dabei ganz vernünftig miteinander gesprochen. "Das habe ich nie erzählt, weil ich nicht wusste, ob sie das möchte", so Yeliz.

Ganz ähnlich sehe ihre aktuelle Beziehung zu Jimi Blues Schwester Cheyenne (22) aus. Auch sie hätten inzwischen wieder den Kontakt hergestellt und würden sich regelmäßig schreiben. Sie sei froh, dass sich wenigstens Großmutter und Tante für Snow interessierten. Dasselbe würde sie sich auch von Vater Jimi wünschen - ganz egal, was alles vorgefallen sei.

"Mir zu unterstellen, ich würde die Termine absagen... Leute, ich habe seit einem Jahr nichts mehr von ihm gehört!", sprach Yeliz noch einmal Klartext.