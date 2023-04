TV-Projekt als Paar? Yvonne Woelke und Peter Klein stehen gemeinsam vor der Kamera!

Köln/Palma - Sind sie nun ein Paar oder nicht? Nach Spekulationen über mögliche Hochzeitspläne zwischen Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56) ist immer noch nicht klar, was wirklich zwischen den beiden läuft. Zumindest beruflich wollen sie aber bald gemeinsame Wege gehen: Yvonne und Peter bekommen eine TV-Show!

Dem Bericht zufolge heißt die neue Show, in der die beiden zu sehen sein werden, "The Block" und soll ursprünglich aus Australien stammen.

Ein Projekt, das dem gelernten Maler und Lackierer Peter wie auf den Leib geschneidert zu sein scheint - noch dazu, wenn er der Herzensdame an seiner Seite beim gemeinsamen Renovieren womöglich näher kommen kann.

Und dabei werden das Model und der Reality-TV-Darsteller offenbar jede Menge Zeit miteinander verbringen: Wie die Mallorca Zeitung berichtet, soll das Duo sieben Wochen lang gemeinsam in einer Wohnung eingesperrt werden, um diese rundum zu erneuern.

Peter Klein (56) und Noch-Ehefrau Iris (55) trennten sich nach zwanzig Ehe-Jahren wegen seiner angeblichen Affäre mit Yvonne. © Screenshot/Instagram/peterklein_official

Seit ihrem angeblichen Techtelmechtel am Rande des RTL-Dschungelcamps reißen die Liebesgerüchte um Yvonne und Peter, der Noch-Ehefrau Iris in Australien mit der Schauspielerin betrogen haben soll, nicht ab.

Spekulationen über eine baldige Hochzeit des vermeintlichen Paares wiesen beide zuletzt aber vehement zurück: "100 Prozent erfunden", stellten der 56-Jährige und das 15 Jahre jüngere Model mit Blick auf einen Bericht der Bild-Zeitung in ihren Instagram-Storys klar.

Ob sie nun ein Paar sind oder nicht, ließen beide offen - auch wenn Peter zuletzt in einem Interview in den höchsten Tönen von seiner Angebeteten geschwärmt und zugegeben hatte, sich mehr mit Yvonne zu wünschen.

Zumindest beruflich gehen Woelke und Klein also bald Hand in Hand - und vielleicht werden Fans beim Verfolgen ihres gemeinsamen TV-Projekts auch erfahren, was denn nun privat zwischen den beiden läuft.