Yvonne Woelke meldet sich völlig erschöpft zu Wort: "Bin wirklich entsetzt"

Yvonne Woelke (42) erhält täglich Hass-Nachrichten. © Screenshot/Instagram/yvonnewoelke (Bildmontage)

Sie habe in den vergangenen Tagen vermehrt Hassnachrichten erhalten und wolle das nicht mehr länger nur mit sich selbst ausmachen.

"Ich bin wirklich stark und ich halte auch einiges aus, aber irgendwann ist auch mal Schluss", so die 42-Jährige in ihrem Instagram-Post. Der Hate gehe schon viel zu lange und sie sei mittlerweile einfach nur noch erschöpft davon. In ihrer Story zeigte sie eine Auswahl der Nachrichten, die sie zuletzt erhalten hatte und betonte dazu: "Ich bin wirklich entsetzt."

In den Kommentaren zu ihrem Post bekam Yvonne daraufhin nicht nur Zuspruch von ihren Fans, sondern auch von Peter Klein (57): "Hier geht es um Bedrohungen, Beleidigungen, Bodyshaming, Hassrede und vieles mehr", erklärt er noch einmal deutlich. "Und da ist ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr tolerierbar ist."

Am Ende ihres Videos gab es aber auch noch einen positiven Ausblick von Yvonne: Sie bedankte sich bei all den Menschen, die ihr weiterhin liebevolle Nachrichten schickten und hinter ihr stünden.

Es sei gut zu wissen, dass es auch so etwas noch gebe. "Danke!", so die Schauspielerin.