Yvonne Woelke per WhatsApp von Gala ausgeladen: Welche Rolle Ex Peter Klein dabei spielt

Hamburg - Die Liste der öffentlichen Auseinandersetzungen von Schauspielerin Yvonne Woelke (47) scheint um einen weiteren Eintrag gewachsen zu sein – und der kommt überraschend. Ausgerechnet Unternehmer Andreas Ellermann (61), der bislang eher als Unterstützer galt, lieferte sich am Montag einen öffentlichen Schlagabtausch mit dem Reality-TV-Star auf Instagram .

Statt seiner Ex trat am Freitagabend Peter Klein (59, r.) bei der Spenden Gala von Andreas Ellermann (61) auf. Beiden scheint es gefallen zu haben. © Screenshot/Instagram/andreasellermann

Eigentlich sollte Woelke am Freitagabend bei einer Benefizgala der Andreas Ellermann Stiftung im Waldhaus Reinbek auftreten.

Rund 100 Gäste feierten dort für den guten Zweck. Ursprünglich war die Schauspielerin gemeinsam mit Ex-Partner Peter Klein (59) als Duo eingeplant. Doch nach der Trennung wollte Yvonne Woelke offenbar so wenig Zeit wie möglich mit ihm in einem Raum verbringen.

"Wenn dann eine Künstlerin in 'Wetten, dass..?'-Manier sagt: 'Ich komme mal kurz vorbei, mache meinen Auftritt und fahre dann wieder nach Hause', dann geht das nicht", kritisierte Ellermann am Montag in seiner Instagram-Story. Er habe die Sängerin daraufhin kurzerhand wieder aus dem Programm genommen.

Zugleich betonte er, die Entscheidung habe nichts mit Woelkes Ex-Partner zu tun gehabt. "Das hängt gar nicht damit zusammen, ob sie bei Peter Klein sitzen sollte oder nicht", erklärte er.

Ausschlaggebend sei allein gewesen, dass alle Künstler den gesamten Abend begleiten sollten – inklusive der Scheckübergabe am Ende. Schlussendlich war Klein aber der Gewinner der Situation. Statt seiner Ex stand er bei der Gala auf der Bühne. Auf Instagram schrieb er anschließend lediglich: "Es war mir eine Freude, einen Teil zu der Veranstaltung beizutragen."