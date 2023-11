Zarrella-Ex frisch verliebt! Romina Palm hat neuen Partner - er ist kein Unbekannter

Köln – Romina Palm (24) ist wieder in festen Händen! Acht Monate nach dem Liebes-Aus mit ihrem Ex-Verlobten Stefano Zarrella (32) hat die ehemalige GNTM-Kandidatin erstmals ihren neuen Freund gezeigt - dabei handelt es sich um keinen Unbekannten.

Romina Palm (24) und Christian Wolf (28) sind ein Paar! © Montage: Instagram/Romina Palm, Instagram/Screenshot/Christian Wolf

Schon in den vergangenen Wochen waren Gerüchte aufgekommen, dass es zwischen Romina und dem Fitness-Influencer Christian Wolf (28) gefunkt haben soll. Die beiden Netz-Bekanntheiten sind seit einiger Zeit für ein Tierschutzprojekt zusammen in Spanien unterwegs.

Nun ist es offiziell: Romina und Christian sind ein Liebespaar!

In einer Instagram-Story schrieb die 24-Jährige am heutigen Montag, dass sie zuletzt "einige sehr unschöne Momente" erlebt habe, "dabei sind viele Tränen geflossen". Aber: "Zum Glück hatte ich jemanden an meiner Seite, der sie mir weggewischt und mir wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat."

Dazu teilte sie ein Foto von ihrem neuen Partner, bei dem es sich den auffälligen Tätowierungen am Hals zufolge eindeutig im Christian handelt.

Und auch der Sport-Coach, dessen Beziehung zu seiner schwangere Ex-Freundin Antonia Elena (30) Anfang August in die Brüche ging, hat die Liebes-News bereits bestätigt.