Insolvenzverfahren eröffnet: "The 50"-Teilnehmerin ist pleite!

Die erste Gläubigerversammlung soll am 13. Mai stattfinden. Zoe selbst hat sich nicht zu den Neuigkeiten geäußert. Auf Instagram zeigt sie sich gut gelaunt beim Augenbrauen-Lifting in Wien.

Die 25-Jährige ist pleite und darf nicht mehr über ihre Finanzen verfügen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/zoesalome (2)

Nach ihrer Teilnahme bei GNTM im Jahr 2018 hangelte sich die 25-Jährige von einer Reality-Show zur nächsten. Bei "Kampf der Realitystars" 2020 zoffte sie sich immer wieder mit Georgina Fleur (34). Danach folgten Auftritte bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" (2021), "Are You the One?" (2022), "Good Luck Guys" (2023) und "Forsthaus Rampensau" (2024).

Ab dem 24. März wird Zoe gegen 49 weitere Kandidaten bei "The 50" antreten. Am Ende winken mindestens 50.000 Euro Preisgeld, welches jedoch nicht an die Teilnehmer, sondern an einen Fan der Show geht.

Das Format wird auf Prime Video ausgestrahlt.