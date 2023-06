Zu brutal für Robert? Lewandowskis Ehefrau Anna beichtet MMA-Angebot!

Der 44-fache polnische Nationalkicker war hierzulande mehrere Jahre für den 1. FC Köln am Ball und hat mittlerweile zusammen mit der in Deutschland geborenen Influencerin Lexy Chaplin (23) die Kampfsport-Organisation "Clout MMA" gegründet.

Ihrem Mann Robert (34, l.) zuliebe bleibt Anna Lewandowska (34) dem Oktagon wohl (vorerst) fern. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Unglücklicherweise erfuhr der zweifache Weltfußballer schon ohne Zutun seiner Angebeteten von dem beunruhigenden Angebot.

"Ich verließ das Treffen und eine Stunde später erschien die Meldung in den Medien", führte die 34-Jährige weiter aus. "Mein Mann erfuhr es also aus der Presse und fragte mich: 'Anna, was machst du da? Was sind das für Neuigkeiten?'"



Letztendlich widerstand die in Łódź geborene Athletin der verlockenden Versuchung, obwohl sie eigentlich gern in den Käfig gestiegen wäre.

"Ich habe Robert gesagt, dass ich wahrscheinlich an einer solchen Veranstaltung teilnehmen würde, wenn ich nicht seine Frau wäre", so die Gattin des polnischen Rekord-Nationalspielers.



Lewandowska ist keineswegs ein unbeschriebenes Blatt, wenn es um Kontaktsport geht. Sie holte sogar zahlreiche Medaillen bei nationalen und internationalen Meisterschaften im Karate, darunter Bronze bei der Karate-Weltmeisterschaft 2009.

Inzwischen ist sie als Personal-Trainerin sowie Ernährungsberaterin aktiv und besitzt eine Cafékette namens "Healthy Store by Ann", die sich auf gesunde Ernährung spezialisiert hat.