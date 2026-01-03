Rares Familienfoto: Sonja Zietlow zeigt sich privat mit Ehemann
Köln - Sonja Zietlow (57) gönnt ihren Fans zum Start ins neue Jahr einen kleinen Blick hinter die Kulissen ihres Familienlebens.
Auf Instagram postete die 57-Jährige zusammen mit Ehemann Jens Oliver Haas (59) und ihren beiden Hunden ein fröhliches Neujahrsfoto.
"Frohes neues Jahr! Gut gelaunt ins neue Jahr 2026", steht über dem Schnappschuss, auf dem das Paar ausgelassen auf einem Golfplatz hüpft. Die sportliche Kleidung sitzt und die Arme gehen wie bei einem Jubelschrei in die Luft.
Ein Bild, das zu Sonjas Energie wie die Faust aufs Auge passt. Genau das finden auch die Fans: "Du bist jedes Jahr das Highlight im Dschungelcamp", schreibt einer von ihnen.
Aber nicht nur Sonja mischt bei der erfolgreichen Serie im australischen Dschungel mit. Ihr Mann ist der Chefautor von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".
Zudem ist er die deutsche Stimme von Camp-Arzt Dr. Bob. Kein Wunder also, dass die beiden seit so vielen Jahren ein eingespieltes Duo sind.
Dschungelcamp 2026: Neue Staffel, alte Moderatoren
Sonja und ihr Kollege Jan Köppen (42) werden auch 2026 wieder durch die 19. Staffel der RTL-Show führen, die am 23. Januar startet.
Für das kommende Dschungelcamp hat RTL übrigens schon die Kandidaten bekannt gegeben: unter anderem der Musiker Gil Ofarim (43), die zerstrittenen Realitystars Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33), Ariel (22), Umut Tekin (28) und Patrick Romer (30).
Auf die Stars warten 100.000 Euro Preisgeld, viele zähe Prüfungen und natürlich die Dschungelkrone.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa